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Зло лечится уничтожением: Ермак рассказал, что необходимо для победы над Россией

Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С Российской Федерацией нельзя договариваться. Зло лечится исключительно силой и уничтожением.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Решить российский вопрос можно только силой. Попытки договариваться с преступниками выглядят абсурдно", - пишет Ермак.

По словам руководителя Офиса президента, для победы Украине необходимы:

  • санкции против России;
  • военное превосходство;
  • признание России государством-спонсором терроризма;
  • дальнобойные боеприпасы для РСЗО ВСУ;
  • паритет в вооружении и симметричный ответ.

"Зло лечится только уничтожением. Мы способны уничтожить зло", - добавил Ермак.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что, по словам президента Владимира Зеленского, сроки окончания войны России против Украины зависят от скорости поставки вооружения нашим воинам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

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