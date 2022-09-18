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Зло лікується знищенням: Єрмак розповів, що необхідно для перемоги над Росією

Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

З Російською Федерацією не можна домовлятись. Зло лікується виключно силою та знищенням.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Вирішити російське питання можливо лише силою. Спроби домовлятися зі злочинцями виглядають абсурдно", - пише Єрмак.

За слова керівника Офісу президента, для перемоги Україні необхідні:

  • санкції проти Росії;
  • військова перевага;
  • визнання Росії державою-спонсором тероризму;
  • далекобійні боєприпаси для РСЗВ ЗСУ;
  • паритет в озброєнні та симетрична відповідь.

"Зло лікується тільки знищенням. Ми здатні знищити зло", - додав Єрмак.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента Володимира Зеленського, терміни закінчення війни Росії проти України залежать від швидкості постачання озброєння нашим воїнам.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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