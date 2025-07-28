Зливи, шквали та знеструмлені десятки ліній: на Київщині тисячі людей залишились без світла

Негода в Україні

Нагадаємо, що у Чернівецькій області також внаслідок негоди десятки тисяч будинків залишились без світла, також пошкоджені автомобілі та заклади освіти.

Наразі у 70 населених пунктах області без світла понад 26,7 тисяч помешкань, більшість – у Дністровському районі.

Також синоптики попереджали, що Київ та область накриє негода, яка має жовтий рівень небезпеки.

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