Ливни, шквалы и обесточенные десятки линий: на Киевщине тысячи людей остались без света

Как сообщают, по состоянию на 12:00 без электроснабжения остаются почти 30 тысяч семей из-за повреждения 40 линий электропередач.

Непогода вызвала обесточивание 35 воздушных линий и 836 трансформаторных подстанций.

Утром, 28 июля больше всего пострадали Бучанский, Вышгородский, Белоцерковский и Обуховский районы.

Энергетики оперативно реагируют на ситуацию: за несколько часов удалось восстановить питание в более 67 тысяч домов.

Аварийные бригады работают в усиленном режиме, ликвидируя последствия непогоды и готовясь к новым вызовам.

Коммунальные службы призывают жителей области соблюдать правила безопасности: не приближаться к оборванным проводам и сообщать об аварийных ситуациях.