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Ливни, шквалы и обесточенные десятки линий: на Киевщине тысячи людей остались без света

Иллюстративное фото: Киевскую область накрыла непогода (t.me/chernivetskaODA)
Автор: Владислава Ткаченко

Сильные дожди, грозы и порывы ветра в Киевской области вызвали масштабные аварии на электросетях.

Как сообщают, по состоянию на 12:00 без электроснабжения остаются почти 30 тысяч семей из-за повреждения 40 линий электропередач.

Непогода вызвала обесточивание 35 воздушных линий и 836 трансформаторных подстанций.

Утром, 28 июля больше всего пострадали Бучанский, Вышгородский, Белоцерковский и Обуховский районы.

Энергетики оперативно реагируют на ситуацию: за несколько часов удалось восстановить питание в более 67 тысяч домов.

Аварийные бригады работают в усиленном режиме, ликвидируя последствия непогоды и готовясь к новым вызовам.

Коммунальные службы призывают жителей области соблюдать правила безопасности: не приближаться к оборванным проводам и сообщать об аварийных ситуациях.

Непогода в Украине

Напомним, что в Черновицкой области также в результате непогоды десятки тысяч домов остались без света, также повреждены автомобили и учебные заведения.

Сейчас в 70 населенных пунктах области без света более 26,7 тысяч домов, большинство - в Днестровском районе.

Также синоптики предупреждали, что Киев и область накроет непогода, которая имеет желтый уровень опасности.

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