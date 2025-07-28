Ливни, шквалы и обесточенные десятки линий: на Киевщине тысячи людей остались без света

Сильные дожди, грозы и порывы ветра в Киевской области вызвали масштабные аварии на электросетях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Киевские региональные электросети.
Как сообщают, по состоянию на 12:00 без электроснабжения остаются почти 30 тысяч семей из-за повреждения 40 линий электропередач.
Непогода вызвала обесточивание 35 воздушных линий и 836 трансформаторных подстанций.
Утром, 28 июля больше всего пострадали Бучанский, Вышгородский, Белоцерковский и Обуховский районы.
Энергетики оперативно реагируют на ситуацию: за несколько часов удалось восстановить питание в более 67 тысяч домов.
Аварийные бригады работают в усиленном режиме, ликвидируя последствия непогоды и готовясь к новым вызовам.
Коммунальные службы призывают жителей области соблюдать правила безопасности: не приближаться к оборванным проводам и сообщать об аварийных ситуациях.
Напомним, что в Черновицкой области также в результате непогоды десятки тысяч домов остались без света, также повреждены автомобили и учебные заведения.
Сейчас в 70 населенных пунктах области без света более 26,7 тысяч домов, большинство - в Днестровском районе.
Также синоптики предупреждали, что Киев и область накроет непогода, которая имеет желтый уровень опасности.
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