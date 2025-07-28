На Київ та область насувається негода: оголошено жовтий рівень небезпеки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та КМДА.

У КМДА зазначили, що під час негоди варто уникати перебування біля рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поряд автівки.

Мешканців закликають бути обережними, особливо під час грози.

Погіршення погоди може ускладнити роботу енергетиків, будівельників, комунальних служб, а також рух транспорту.

У Києві та області до кінця дня 28 липня прогнозують значний дощ і грози. В окремих районах Київщини можливий град і шквали 15–20 м/с.

Нагадаємо, що сьогодні 28 липня в Україні очікується мінлива погода з локальними опадами і значною спекою на півдні.

У західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій областях прогнозують хмарність, значні дощі та грози.

У північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях буде хмарно з проясненнями.

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