На Київ та область насувається негода: оголошено жовтий рівень небезпеки
На Київщину насувається потужна негода. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та КМДА.
У Києві та області до кінця дня 28 липня прогнозують значний дощ і грози. В окремих районах Київщини можливий град і шквали 15–20 м/с.
Укргідрометцентр оголосив I рівень небезпеки - жовтий.
Погіршення погоди може ускладнити роботу енергетиків, будівельників, комунальних служб, а також рух транспорту.
Мешканців закликають бути обережними, особливо під час грози.
Що рекомендують фахівці
У КМДА зазначили, що під час негоди варто уникати перебування біля рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поряд автівки.
- У разі підтоплення проїжджої частини або тротуарів слід звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор" 044 284 74 19.
- Якщо впало дерево або зламані гілки перешкоджають руху - телефонуйте до "Київзеленбуду" 044 272 40 18.
- У разі небезпеки для життя або серйозної аварії - звертайтесь до рятувальників - 101 або 044 430 37 13 (КАРС).
- Якщо є постраждалі - 103.
- При несправності світлофорів або знаків - 050 387 35 42 (ЦОДР).
Нагадаємо, що сьогодні 28 липня в Україні очікується мінлива погода з локальними опадами і значною спекою на півдні.
У західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій областях прогнозують хмарність, значні дощі та грози.
У північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях буде хмарно з проясненнями.
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