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На Київ та область насувається негода: оголошено жовтий рівень небезпеки

Понеділок 28 липня 2025 11:02
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На Київ та область насувається негода: оголошено жовтий рівень небезпеки Фото: синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

На Київщину насувається потужна негода. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та КМДА.

У Києві та області до кінця дня 28 липня прогнозують значний дощ і грози. В окремих районах Київщини можливий град і шквали 15–20 м/с.

Укргідрометцентр оголосив I рівень небезпеки - жовтий.

На Київ та область насувається негода: оголошено жовтий рівень небезпеки

Погіршення погоди може ускладнити роботу енергетиків, будівельників, комунальних служб, а також рух транспорту.

Мешканців закликають бути обережними, особливо під час грози.

Що рекомендують фахівці

У КМДА зазначили, що під час негоди варто уникати перебування біля рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поряд автівки.

  • У разі підтоплення проїжджої частини або тротуарів слід звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор" 044 284 74 19.
  • Якщо впало дерево або зламані гілки перешкоджають руху - телефонуйте до "Київзеленбуду" 044 272 40 18.
  • У разі небезпеки для життя або серйозної аварії - звертайтесь до рятувальників - 101 або 044 430 37 13 (КАРС).
  • Якщо є постраждалі - 103.
  • При несправності світлофорів або знаків - 050 387 35 42 (ЦОДР).

Нагадаємо, що сьогодні 28 липня в Україні очікується мінлива погода з локальними опадами і значною спекою на півдні.

У західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій областях прогнозують хмарність, значні дощі та грози.

У північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях буде хмарно з проясненнями.

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