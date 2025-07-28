Зливи, шквали та знеструмлені десятки ліній: на Київщині тисячі людей залишились без світла

Сильні дощі, грози та пориви вітру в Київській області спричинили масштабні аварії на електромережах.

Як повідомляють, станом на 12:00 без електропостачання залишаються майже 30 тисяч сімей через пошкодження 40 ліній електропередач.

Зранку негода спричинила знеструмлення 35 повітряних ліній та 836 трансформаторних підстанцій.

Зранку, 28 липня найбільше постраждали Бучанський, Вишгородський, Білоцерківський та Обухівський райони.

Енергетики оперативно реагують на ситуацію: за кілька годин вдалося відновити живлення у понад 67 тисяч домівок.

Аварійні бригади працюють у посиленому режимі, ліквідовуючи наслідки негоди та готуючись до нових викликів.

Комунальні служби закликають жителів області дотримуватися правил безпеки: не наближатися до обірваних проводів та повідомляти про аварійні ситуації.