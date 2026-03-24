Зливи росіянам: Литва ще у 2019 році просила усунути Угорщину від засідань НАТО

Угорських чиновників уже досить давно підозрюють у тому, що вони могли передавати Москві секретну інформацію із зустрічей ЄС і НАТО.

Про це заявив прем'єр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами голови польського уряду, інформація про можливі витоки до Москви надходила "з різних джерел протягом тривалого часу", зокрема про передачу даних із закритих зустрічей країн ЄС. Також були підозри, що росіяни отримували секретну інформацію про НАТО.

"Ще у 2019 році Литва просила виключити угорську делегацію із зустрічі НАТО, заявляючи, що є підозри, що угорська делегація може передавати інформацію вищого ступеня секретності Москві", - додав Туск.

Зі свого боку колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс розповів, що одна з країн НАТО висловлювала аналогічні побоювання, що Угорщина передає Москві інформацію із зустрічей Альянсу.

"Коли ми готувалися до саміту у Вільнюсі 2023 року, на зустрічах ми намагалися не включати угорських представників, особливо на тих, де обговорювали чутливі питання", - додав він.