Зливи росіянам: Литва ще у 2019 році просила усунути Угорщину від засідань НАТО

18:38 24.03.2026 Вт
2 хв
Вільнюс підозрював угорських чиновників у тому, що вони можуть передавати РФ секретну інформацію
aimg Іван Носальський
Фото: голова МЗС Угорщини Петер Сіярто та голова МЗС РФ Сергій Лавров (russiaeu.ru)

Угорських чиновників уже досить давно підозрюють у тому, що вони могли передавати Москві секретну інформацію із зустрічей ЄС і НАТО.

Про це заявив прем'єр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами голови польського уряду, інформація про можливі витоки до Москви надходила "з різних джерел протягом тривалого часу", зокрема про передачу даних із закритих зустрічей країн ЄС. Також були підозри, що росіяни отримували секретну інформацію про НАТО.

"Ще у 2019 році Литва просила виключити угорську делегацію із зустрічі НАТО, заявляючи, що є підозри, що угорська делегація може передавати інформацію вищого ступеня секретності Москві", - додав Туск.

Зі свого боку колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс розповів, що одна з країн НАТО висловлювала аналогічні побоювання, що Угорщина передає Москві інформацію із зустрічей Альянсу.

"Коли ми готувалися до саміту у Вільнюсі 2023 року, на зустрічах ми намагалися не включати угорських представників, особливо на тих, де обговорювали чутливі питання", - додав він.

Скандал із Сіярто

Нагадаємо, 21 березня The Washington Post написало про те, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто регулярно звітував главі МЗС Росії Сергію Лаврову про рішення ЄС під час засідань.

Пізніше сам угорський міністр зізнався, що він регулярно контактує з Лавровим під час закритих зустрічей Ради ЄС.

Він пояснив це тим, що питання, які обговорюють країни-члени блоку, нібито необхідно обговорювати з партнерами поза Євросоюзом.

Росія вдарила по 14-поверхівці в Дніпрі: сталися пожежі, є поранені
Росія вдарила по 14-поверхівці в Дніпрі: сталися пожежі, є поранені
