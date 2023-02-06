Сливал россиянам данные о наступательных операциях ВСУ: правоохранители выявили вражеского агента
Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила вражеского агента, который информировал россиян о планах боевых операций Сил обороны на стратегически важном участке фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
По данным следствия, агентом оказался чиновник одной из воинских частей ВСУ, которого завербовала российская спецслужба после начала полномасштабного вторжения.
По указанию захватчиков он скрыто собирал данные о перемещении украинских войск и их пополнении техникой и боеприпасами. Предатель также "сливал" своим российским кураторам аналитические сведения по ситуации на фронте.
Правоохранители задержали злоумышленника на попытке очередной передачи данных россиянам. В этот раз он пытался известить их об оперативной обстановке в одном из направлений боевых действий.
В ходе обысков по местам нахождения задержанного правоохранители обнаружили средства связи и компьютерную технику, которую он использовал для коммуникации с россиянами.
Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенное в условиях военного положения). Задержанный полностью признал свою вину.
Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.
Напомним, СБУ сообщила о подозрении руководителю российской железной дороги, который организовал перекидывание россиян и бронетехники к госгранице Украины.
Как сообщалось ранее, правоохранители задержали двух российских агентов, которые готовили ракетные удары по железнодорожным узлам и энергообъектам Одессы и Херсона.
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