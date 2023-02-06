Переправляв окупантів та їхню техніку до України. Керівнику російської залізниці оголосили підозру

Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику російської залізниці, який сприяв повномасштабному вторгненню Росії в Україну, зокрема, організував перекидання загарбників та бронетехніки до держкордону нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

За матеріалами слідства, керівник ВАТ "Російські залізниці" Олег Бєлозьоров організував доставку залізничним транспортом ворожої бронетехніки та особового складу у напрямку державного кордону України та на тимчасово окуповані території. Для цього він залучив 185 російських компаній, які надавали власні вагони, цистерни та платформи для забезпечення логістичних потреб окупаційних військ.

Наразі щодо вказаних компаній накладено економічні санкції РНБО України.

Генеральному директору ВАТ "Російські залізниці" Бєлозьорову оголосили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше правоохоронці затримали двох агентів РФ, що готували ракетні удари по залізничним вузлам та енергооб'єктам Одеси і Херсона.

До того ж, в Одесі викрили зрадника, який працював на російську ФСБ та сподівався отримати від росіян "у винагороду" квартиру в Криму.

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