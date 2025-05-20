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"Зливав" позиції ЗСУ ворогу. СБУ затримала неповнолітнього агента РФ

Вівторок 20 травня 2025 11:36
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"Зливав" позиції ЗСУ ворогу. СБУ затримала неповнолітнього агента РФ Ілюстративне фото: СБУ затримала неповнолітнього агента РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Харківській області Служба безпеки України (СБУ) затримала неповнолітнього агента російських спецслужб, який шпигував за локаціями Збройних сил України (ЗСУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

Зрадником виявився 17-річний житель Лозової, якого ворог завербував через Telegram в обмін на "легкі гроші". Для виконання "завдань", неповнолітній "гастролював" на рейсових автобусах по території східних областей й фіксував військові об'єкти на мобільний телефон.

"Так, наприклад, під час однієї з розвідвилазок він зняв на відео військову колону, що їхала на передову. Також агент використовував "легенду" про пошук найближчого відділення пошти, коли розвідував місцевість біля будівлі українських військ", - додає СБУ.

Фото: СБУ затримала неповнолітнього агента РФ (t.me/SBUkr)

Після повернення додому зрадник готував "звіт" куратору. Росіяни ж, своєю чергою, планували використати зібрану інформацію для нових ударів по регіонах.

Що загрожує

Ворожий агент наразі перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років тюрми.

Служба безпеки України (СБУ) затримала спільницю двох російських агентів, які коригували ворожі обстріли Полтавської області у листопаді 2024-го.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно затримала агента, який передавав ворогу координати військових шпиталів та інших медзакладів у Полтавській області.

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