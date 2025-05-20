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"Сливал" позиции ВСУ врагу. СБУ задержала несовершеннолетнего агента РФ

Вторник 20 мая 2025 11:36
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"Сливал" позиции ВСУ врагу. СБУ задержала несовершеннолетнего агента РФ Иллюстративное фото: СБУ задержала несовершеннолетнего агента РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Харьковской области Служба безопасности Украины (СБУ) задержала несовершеннолетнего агента российских спецслужб, который шпионил за локациями Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

Предателем оказался 17-летний житель Лозовой, которого враг завербовал через Telegram в обмен на "легкие деньги". Для выполнения "заданий", несовершеннолетний "гастролировал" на рейсовых автобусах по территории восточных областей и фиксировал военные объекты на мобильный телефон.

"Так, например, во время одной из разведвылазок он снял на видео военную колонну, которая ехала на передовую. Также агент использовал "легенду" о поиске ближайшего отделения почты, когда разведывал местность возле здания украинских войск", - добавляет СБУ.

Фото: СБУ задержала несовершеннолетнего агента РФ (t.me/SBUkr)

По возвращении домой предатель готовил "отчет" куратору. Россияне же, в свою очередь, планировали использовать собранную информацию для новых ударов по регионам.

Что грозит

Вражеский агент сейчас находится под стражей. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала сообщницу двух российских агентов, которые корректировали вражеские обстрелы Полтавской области в ноябре 2024-го.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно задержала агента, который передавал врагу координаты военных госпиталей и других медучреждений в Полтавской области.

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