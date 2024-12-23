"Зливав" локації Сил оборони у Херсонській області: агент ФСБ отримав 15 років тюрми

Співробітник охоронної фірми "зливав" російській ФСБ локації Сил оборони у Херсонській області. Його засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Як повідомляється, влітку 2023 року СБУ затримала зловмисника "на гарячому", коли він збирав розвіддані про дислокацію Сил оборони на правобережжі Херсонської області.

Затриманим виявився працівник місцевої охоронної фірми, який потрапив у поле зору агресора ще на початку "2000-х", коли працював таксистом у Москві.

Після початку повномасштабної війни на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ і запропонував співпрацю в інтересах Кремля. Тоді агент отримав завдання: збирати відомості про українських захисників і передавати їх куратору з Росії.

Найбільше ворога цікавили можливі вогневі позиції реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії ЗСУ, зокрема іноземних гаубиць М777.

У разі отримання розвідданих агент мав спочатку передати їх окупантам, а потім прибути в район потенційної цілі для коригування вогню в режимі реального часу. Для комунікації він використовував анонімний чат у месенджері.

На підставі матеріалів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав фігуранта винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).