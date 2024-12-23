"Сливал" локации Сил обороны в Херсонской области: агент ФСБ получил 15 лет тюрьмы

Сотрудник охранной фирмы "сливал" российской ФСБ локации Сил обороны в Херсонской области. Его приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Как сообщается, летом 2023 года СБУ задержала злоумышленника "на горячем", когда он собирал разведданные о дислокации Сил обороны на правобережье Херсонской области.

Задержанным оказался работник местной охранной фирмы, который попал в поле зрения агрессора еще в начале "2000-х", когда работал таксистом в Москве.

После начала полномасштабной войны на него дистанционно вышел кадровый сотрудник ФСБ и предложил сотрудничество в интересах Кремля. Тогда агент получил задание: собирать сведения об украинских защитниках и передавать их куратору из России.

Больше всего врага интересовали возможные огневые позиции реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии ВСУ, в частности иностранных гаубиц М777.

В случае получения разведданных агент должен был сначала передать их оккупантам, а затем прибыть в район потенциальной цели для корректировки огня в режиме реального времени. Для коммуникации он использовал анонимный чат в мессенджере.

На основании материалов, собранных следователями Службы безопасности, суд признал фигуранта виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).