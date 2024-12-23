ua en ru
Пн, 23 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"Сливал" локации Сил обороны в Херсонской области: агент ФСБ получил 15 лет тюрьмы

Понедельник 23 декабря 2024 16:36
UA EN RU
"Сливал" локации Сил обороны в Херсонской области: агент ФСБ получил 15 лет тюрьмы Фото: агент ФСБ получил 15 лет тюрьмы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Сотрудник охранной фирмы "сливал" российской ФСБ локации Сил обороны в Херсонской области. Его приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Как сообщается, летом 2023 года СБУ задержала злоумышленника "на горячем", когда он собирал разведданные о дислокации Сил обороны на правобережье Херсонской области.

Задержанным оказался работник местной охранной фирмы, который попал в поле зрения агрессора еще в начале "2000-х", когда работал таксистом в Москве.

После начала полномасштабной войны на него дистанционно вышел кадровый сотрудник ФСБ и предложил сотрудничество в интересах Кремля. Тогда агент получил задание: собирать сведения об украинских защитниках и передавать их куратору из России.

Больше всего врага интересовали возможные огневые позиции реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии ВСУ, в частности иностранных гаубиц М777.

В случае получения разведданных агент должен был сначала передать их оккупантам, а затем прибыть в район потенциальной цели для корректировки огня в режиме реального времени. Для коммуникации он использовал анонимный чат в мессенджере.

На основании материалов, собранных следователями Службы безопасности, суд признал фигуранта виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Приговоры агентам РФ

Напомним, ранее мы сообщали, что трех российских агентов приговорили к 13 годам заключения с конфискацией имущества. Они корректировали ракетные удары россиян по аэродрому в Ивано-Франковской области.

Также агента российской военной разведки (ГРУ) приговорили к 15 годам тюрьмы. Он шпионил на оборонном заводе в Киеве.

На такой же срок осудили российского агента, который готовил серию воздушных ударов по стратегической инфраструктуре Харькова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины ФСБ Херсонская область Война в Украине
NEWS
В "Укрэнерго" ответили, когда сегодня прекратят действовать аварийные отключения света
В "Укрэнерго" ответили, когда сегодня прекратят действовать аварийные отключения света
DAILY
Пять сценариев войны. Чего ждать на фронте в 2025 году и возможны ли переговоры с РФ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пять сценариев войны. Чего ждать на фронте в 2025 году и возможны ли переговоры с РФ