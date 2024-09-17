Шпигував на оборонному заводі у Києві: агент російської розвідки отримав 15 років тюрми

Агента російської воєнної розвідки (ГРУ) засудили до 15 років тюрми. Він шпигував на оборонному заводі у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 50-річний місцевий житель, який працював на воєнну розвідку РФ.

Зловмисник шпигував за переміщенням українського озброєння у напрямку східного та південного фронтів. Для виконання ворожого завдання він влаштувався до одного зі столичних заводів, який виконував державні оборонні замовлення.

Також зрадник відстежував наслідки повітряних ударів Росії по території Київської області та "зливав" відповідну інформацію російському куратору.

Контррозвідники Служби безпеки завчасно викрили ворожого поплічника, задокументували його розвідактивність і затримали у результаті спецоперації у Києві на початку лютого 2023 року.

За матеріалами СБУ суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Як встановило розслідування, агент потрапив у поле зору окупантів через своїх знайомих з Росії, з якими підтримував контакт.

Щоб отримати інформацію про наслідки ворожих "прильотів", фігурант їздив по місту і приховано фотографував пошкоджені будівлі столиці з прив’язкою до місцевості. Отримані розвіддані він месенджером пересилав російському куратору, який далі "звітував" до російського ГРУ.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів агента визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).