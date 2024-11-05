Готували удари по аеродрому на Прикарпатті: троє агентів РФ отримали по 13 років тюрми

Трьох російських агентів засудили до 13 років ув’язнення з конфіскацією майна. Вони коригували ракетні удари росіян по аеродрому в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Як повідомляється, співробітники СБУ затримали зловмисників на території західного регіону України у перші дні повномасштабної війни.

Поплічниками агресора виявилися троє мешканців із Києва, Харкова і Запоріжжя, яких російська розвідка завербувала ще у 2021 році.

Агенти діяли у складі групи й "замикалися" на декількох російських кураторів, з якими комунікували через анонімні чати популярного месенджера. За вказівкою окупантів фігуранти мали підготувати дані для ракетного удару по аеродрому на Прикарпатті, а після ворожої атаки "звітувати" про її наслідки.

Для виконання ворожого завдання агент з Харкова діяв під виглядом "тревел-блогера", який за допомогою дрона робив відео панорамного вигляду стратегічного об’єкта і викладав відзняті файли в Instagram.

Ще одна агентка - мешканка Києва, напередодні повномасштабного вторгнення РФ оселилася поблизу аеродрому, щоб у режимі реального часу фіксувати зльоти та посадки літаків. Отриману інформацію вона надавала третьому учаснику російської агентури для пересилання розвідданих окупантам.

24 лютого 2022 року агенти відслідкували наслідки ракетного удару по авіаоб’єкту і направили відповідну інформацію російській спецслужбі.

Співробітники СБУ затримали зрадників, коли вони готувалися до "евакуації" через західний кордон.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав затриманих винними за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).