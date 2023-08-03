"Зливав" інформацію про навчання нацгвардійців. Суд виніс вирок російському агенту

Український суд виніс вирок зраднику, який "зливав" ворогу інформацію про навчання бійців Нацгвардії. Наступні 12 років він проведе за ґратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Ворожим поплічником виявився колишній командир взводу в одному із центрів підготовки підрозділів Національної гвардії.

"Він був завербований кадровим співробітником 316-го розвідцентру головного управління генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ), який представлявся Сергієм Пріваловим", - пише пресслужба.

Зраднику дали псевдонім "Річард" й визначили його ключові завдання розвідувально-підривної діяльності проти України. Після цього агент збирав для ворога інформацію про іноземну допомогу бійцям Нацгвардії, зокрема щодо бойової підготовки українських воїнів.

"Військова контррозвідка СБУ поетапно задокументувала злочинні дії ворожого агента і затримала його на спробі переправлення таємної інформації російському ГРУ", - додає СБУ.

Під час розслідування суд визнав зрадника винним за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (держзрада) й призначив 12 років тюрми з конфіскацією майна.