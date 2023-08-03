"Сливал" информацию об учениях нацгвардейцев. Суд вынес приговор российскому агенту
Украинский суд вынес приговор предателю, который "сливал" врагу информацию об учениях бойцов Нацгвардии. Следующие 12 лет он проведет за решеткой.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
Вражеским приспешником оказался бывший командир взвода в одном из центров подготовки подразделений Национальной гвардии.
"Он был завербован кадровым сотрудником 316-го разведцентра главного управления генштаба ВС РФ (более известного как ГРУ), который представлялся Сергеем Приваловым", - пишет пресс-служба.
Предателю дали псевдоним "Ричард" и определили его ключевые задачи разведывательно-подрывной деятельности против Украины. После этого агент собирал для врага информацию об иностранной помощи бойцам Нацгвардии, в частности о боевой подготовке украинских воинов.
"Военная контрразведка СБУ поэтапно задокументировала преступные действия вражеского агента и задержала его на попытке переправки секретной информации российскому ГРУ", - добавляет СБУ.
В ходе расследования суд признал предателя виновным по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена) и назначил 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Одессе в это время СБУ задержала еще одного агента Главного управления генштаба ВС РФ, ранее бывшего помощником-консультантом нескольких депутатов из фракции "Партии Шария" в одном из райсоветов Одесской области.
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