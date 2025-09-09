UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Зливали" персональні дані хакерам з РФ: у Києві затримали колишніх працівників ДПСУ

Фото: у Києві затримали колишніх працівників ДПСУ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Двоє співробітників Державної податкової служби збирали конфіденційні дані з внутрішньої закритої бази та передавали їх своєму знайомому, який за 100–300 доларів продавав її "клієнтам".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Правоохоронці зібрали достатньо доказів протиправної діяльності фігурантів. За виток інформації підозрюваним загрожує до шести років позбавлення волі.

Подробиці справи

Двоє працівників ДПСУ віком 24 і 25 років, маючи доступ до закритої службової бази даних, несанкціоновано збирали інформацію стосовно фізичних та юридичних осіб, копіювали її та надсилали 30-річному товаришу, який продавав її за 100-300 доларів.

Останній шукав "клієнтів" у закритому російському хакерському форумі на DarkNet. Оплату "продавець" приймав лише на криптогаманець, а отримані кошти в подальшому розподілялись між всіма учасниками оборудки.

Під час обшуків поліцейські вилучили комп’ютерну, мобільну техніку та флеш-носії, які підтверджують незаконні операції.

Нагадаємо, нещодавно СБУ на Донеччині затримала жінку, яку підозрюють у зборі інформації про українські війська для атак на Краматорському напрямку.

Продавчиня магазину вела розвідку для російських спецслужб, знімаючи колони ЗСУ з вікна власного будинку та дізнаючись координати запасних командних пунктів і складів.

Також українські спецслужби затримали агентку російської розвідки, яка збирала дані для нового ракетного удару по Запоріжжю. Ворожою інформаторкою виявилась колишня працівниця Пенсійного фонду.

ДПСУПоліція Києва