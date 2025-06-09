"Зливали" інформацію про авіацію ЗСУ. СБУ викрила двох ворожих інформаторів

Деталі справи

Інформатори "працювали" у Київській та Миколаївській областях.

Київська область

Затримано агентку Федеральної служби безпеки (ФСБ), яка фіксувала час, напрямки й орієнтовану кількість польотів літаків Сил оборони. Зрадницею виявилась 34-річна місцева безробітна, яка співпрацювала з російською спецслужбою в обмін на обіцянку грошей.

Для виконання "завдань" жінка обладнала на балконі своєї квартири "спостережний пункт", де вона фіксувала "графіки" зльотів та посадок військових літаків.

Зокрема вона виходила на місцевість, щоб відзвітувати ФСБ про наслідки "прильотів".

Фото: СБУ затримала зрадників, які "зливали" інформацію про авіацію ЗСУ (t.me/SBUkr)

Миколаївська область

Викрито мобілізованого однієї з військових частин, який приховано знімав бойові вильоти авіації ЗСУ.

"Після зйомок він "зливав" відеофайли в популярні месенджери, де їх могли "перехопити" представники російських спецслужб. При обшуках у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами злочинної діяльності", - додає СБУ.

Що загрожує

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) й ч. 1 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ вчинене в умовах воєнного стану).

Обидвом загрожує від 5 років тюрми до довічного ув'язнення.