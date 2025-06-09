"Сливали" информацию об авиации ВСУ. СБУ разоблачила двух вражеских информаторов

Детали дела

Информаторы "работали" в Киевской и Николаевской областях.

Киевская область

Задержана агент Федеральной службы безопасности (ФСБ), которая фиксировала время, направления и ориентировочное количество полетов самолетов Сил обороны. Предательницей оказалась 34-летняя местная безработная, которая сотрудничала с российской спецслужбой в обмен на обещание денег.

Для выполнения "задач" женщина оборудовала на балконе своей квартиры "наблюдательный пункт", где она фиксировала "графики" взлетов и посадок военных самолетов.

В частности она выходила на местность, чтобы отчитаться ФСБ о последствиях "прилетов".

Фото: СБУ задержала предателей, которые "сливали" информацию об авиации ВСУ (t.me/SBUkr)

Николаевская область

Разоблачен мобилизованный одной из воинских частей, который скрыто снимал боевые вылеты авиации ВСУ.

"После съемок он "сливал" видеофайлы в популярные мессенджеры, где их могли "перехватить" представители российских спецслужб. При обысках у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности", - добавляет СБУ.

Что грозит

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о ВСУ совершенное в условиях военного положения).

Обоим грозит от 5 лет тюрьмы до пожизненного заключения.