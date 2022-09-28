Зливали дані про оборонні укріплення на фронті: СБУ затримала двох агентів РФ

"Затримали двох російських агентів у прифронтових районах Донеччини. Вони розвідували бойові позиції та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону", - йдеться у повідомленні.

За даними слідчих, одного чоловіка затримали у Краматорську. Чоловік збирав розвіддані щодо оборони міста.

"Ще одну російську агентку співробітники затримали у Покровську. Зловмисниця розвідувала місця дислокації та маршрути руху українських військ у прифронтових районах Донеччини і Запоріжжя", - заявили в СБУ.

Фото та відео підозрювані надсилали до представників російського Генштабу та першої служби контррозвідувальних операцій ФСБ РФ. Ці дані стосувались способів блокування та перешкоджання опору українських захисників на острові Хортиця у Запоріжжі.

Наразі підозрювані були поміщені у СІЗО, а за скоєне їм загрожує до 15 років позбавлення волі.