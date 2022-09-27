Хотів приєднатися до "кадировців". На Черкащині затримали прихильника окупантів

Служба безпеки затримала на Черкащині прихильника Росії, який виправдовував агресію ворога та планував приєднатися до чеченського загону Росгвардії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Фото: затримання прихильника російської агресії (ssu.gov.ua)

"Він планував приєднатися до мобільного загону особливого призначення "Ахмат" (більше відомого як ОМОН) Росгвардії в Чеченській республіці. З цією метою він намагався встановити контакти з представниками російських спецслужб і отримати від них завдання проводити підривну діяльність на території регіону", - розповіли у СБУ.

Зловмисником виявився мешканець Сєвєродонецька, який у липні цього року переїхав до Черкащини під виглядом переселенця. Після переїзду він неодноразово висловлювався серед місцевих жителів на підтримку повномасштабного вторгнення Росії. Також виправдовував ракетні удари по українських містах та інших військових злочинах загарбників.