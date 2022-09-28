Сливали данные про оборонные укрепления на фронте: СБУ задержала двух агентов РФ

"Задержали двух российских агентов в прифронтовых районах Донбасса. Они разведывали боевые позиции и маршруты перемещения подразделений ВСУ на территории региона", - говорится в сообщении.

По данным следователей, одного мужчину задержали в Краматорске. Мужчина собирал разведданные по обороне города.

"Еще одну российскую агентку сотрудники задержали в Покровске. Злоумышленница разведывала места дислокации и маршруты движения украинских войск в прифронтовых районах Донбасса и Запорожья", - заявили в СБУ.

Фото и видео подозреваемые посылали представителям российского Генштаба и первой службы контрразведывательных операций ФСБ РФ. Эти данные касались способов блокирования и препятствования сопротивлению украинских защитников на острове Хортица в Запорожье.

Подозреваемые были помещены в СИЗО, а за совершенное им грозит до 15 лет лишения свободы.