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"Сливали" данные с Бахмутского направления. Суд вынес приговор семье агентов разведки РФ

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Среда 26 апреля 2023 15:14
"Сливали" данные с Бахмутского направления. Суд вынес приговор семье агентов разведки РФ Фото: суд вынес приговор семье агентов разведки РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине суд вынес приговор семье агентов российской военной разведки. Предатели "сливали" данные врагу с Бахмутского направления.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"Оба вражеских пособника были задержаны в декабре прошлого года во время контр-диверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донецкой области. По материалам СБУ суд назначил им по 15 лет тюрьмы", - пишет пресс-служба.

Злоумышленниками являются супруги из города Часов Яр. Ранее мужчина уже отбывал наказание за участие в незаконных вооруженных формированиях "ДНР". Летом прошлого года предатели дистанционно вышли на заместителя командира российского разведывательного батальона "Спарта", который участвовал в боевых действиях на восточном фронте.

"В переписке с ним предатели предложили свою помощь в войне против Украины. По указанию агрессора они собирали информацию о местах возможного базирования и перемещения Сил обороны в прифронтовой линии. Прежде всего они пытались разыскать склады с оружием и боеприпасами украинских войск", - добавляет СБУ.

Полученные данные враг передавал оккупантам через "связных" военной разведки России на захваченной части Донецкой области. Для коммуникации использовались закрытые чаты в мессенджерах.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала двух жительниц Херсонской области, которые пошли на добровольное сотрудничество с врагом после временного захвата Херсонской области.

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