"Сливали" данные с Бахмутского направления. Суд вынес приговор семье агентов разведки РФ

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"Оба вражеских пособника были задержаны в декабре прошлого года во время контр-диверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донецкой области. По материалам СБУ суд назначил им по 15 лет тюрьмы", - пишет пресс-служба.

Злоумышленниками являются супруги из города Часов Яр. Ранее мужчина уже отбывал наказание за участие в незаконных вооруженных формированиях "ДНР". Летом прошлого года предатели дистанционно вышли на заместителя командира российского разведывательного батальона "Спарта", который участвовал в боевых действиях на восточном фронте.

"В переписке с ним предатели предложили свою помощь в войне против Украины. По указанию агрессора они собирали информацию о местах возможного базирования и перемещения Сил обороны в прифронтовой линии. Прежде всего они пытались разыскать склады с оружием и боеприпасами украинских войск", - добавляет СБУ.

Полученные данные враг передавал оккупантам через "связных" военной разведки России на захваченной части Донецкой области. Для коммуникации использовались закрытые чаты в мессенджерах.