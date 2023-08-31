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У Херсоні затримали зрадницю з ДМСУ, яка під час окупації оформляла паспорти РФ

Херсонська область, Четвер 31 серпня 2023 15:30
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У Херсоні затримали зрадницю з ДМСУ, яка під час окупації оформляла паспорти РФ Фото: Прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці затримали колишню співробітницю Державної міграційної служби України, яка в Херсоні перейшла на "службу" до окупантів і почала оформляти паспорти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі справи

У липні 2022 року під час окупації Херсона військовими РФ підозрювана за власною ініціативою перейшла на бік ворога. Вона працевлаштувалася до незаконно створеного органу - "Управління з питань міграції ГУ МВС Херсонської області".

"Її було призначено на посаду так званого "в.о. спеціаліста відділу паспортно-візової служби управління громадської безпеки Управління", а згодом вона стала "головним спеціалістом - експертом Головного управління МВС Херсонської області", - пояснили у прокуратурі.

Чим вона займалася під час окупації

На неї покладалися обов’язки щодо видачі адресних довідок, переклад паспортів громадян України та інших документів українського зразка російською мовою для подальшого отримання паспорта РФ.

У Херсоні затримали зрадницю з ДМСУ, яка під час окупації оформляла паспорти РФ

Фото: Зрадниця (facebook.com/pgo.gov.ua)

Також виконувала процедуру ідентифікації осіб, що втратили паспортні документи, для видачі тимчасових документів. Організовувала прийняття присяги громадянина Російської Федерації.

Що їй загрожує за скоєне

Жінці повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Також їй обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Колаборанти і зрадники в Херсонській області

Нещодавно Служба безпеки України затримала агента РФ, яка протягом місяця наводила російські "Гради" і "Шахеди" на Херсон.

Також окупаційному "коменданту" Херсонської області оголосили про підозру, він особисто закатував до смерті двох полонених українців.

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