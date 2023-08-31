У Херсоні затримали зрадницю з ДМСУ, яка під час окупації оформляла паспорти РФ

Правоохоронці затримали колишню співробітницю Державної міграційної служби України, яка в Херсоні перейшла на "службу" до окупантів і почала оформляти паспорти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Деталі справи

У липні 2022 року під час окупації Херсона військовими РФ підозрювана за власною ініціативою перейшла на бік ворога. Вона працевлаштувалася до незаконно створеного органу - "Управління з питань міграції ГУ МВС Херсонської області".

"Її було призначено на посаду так званого "в.о. спеціаліста відділу паспортно-візової служби управління громадської безпеки Управління", а згодом вона стала "головним спеціалістом - експертом Головного управління МВС Херсонської області", - пояснили у прокуратурі.

Чим вона займалася під час окупації

На неї покладалися обов’язки щодо видачі адресних довідок, переклад паспортів громадян України та інших документів українського зразка російською мовою для подальшого отримання паспорта РФ.

Фото: Зрадниця (facebook.com/pgo.gov.ua)

Також виконувала процедуру ідентифікації осіб, що втратили паспортні документи, для видачі тимчасових документів. Організовувала прийняття присяги громадянина Російської Федерації.

Що їй загрожує за скоєне

Жінці повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Також їй обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Колаборанти і зрадники в Херсонській області

Нещодавно Служба безпеки України затримала агента РФ, яка протягом місяця наводила російські "Гради" і "Шахеди" на Херсон.

Також окупаційному "коменданту" Херсонської області оголосили про підозру, він особисто закатував до смерті двох полонених українців.