"Зливала" позиції ЗСУ під час боїв за Бахмут: російська агентка отримала 15 років тюрми

Зазначається, що насамперед росіян цікавила інформація про вогневі позиції, фортифікаційні споруди та напрямки руху українських підрозділів в районі Бахмута.

Крім того, зрадниця "зливала" загарбникам координати електропідстанцій на прифронтовій території Донецької області для підготовки по них ракетних ударів.

Правоохоронці затримали російську агентку у результаті контрдиверсійних заходів в Донецькій області у грудні 2022 року. Суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив їй 15 років тюрми.

Як встановило розслідування, зловмисницею виявилась мешканка Торецька, яку російська спецслужба дистанційно завербувала після початку повномасштабної війни.

Для збору розвідданих вона об’їжджала територію району і приховано фіксувала локації українських військ та енергооб’єктів. Отримані дані пересилала через месенджер "зв’язковому" на тимчасово окупованій частині регіону.

Далі він передавав відомості так званій "заступниці Горлівського відділу МДБ ДНР", яка "звітувала" перед кадровими співробітниками ФСБ.

Під час обшуків за місцем проживання агентки вилучили російські паспорти, а також мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які вона використовувала для виконання завдань окупантів.

Нагадаємо, нещодавно суд засудив до довічного ув’язнення зрадника, який наводив російські ракети на оборонний завод у Запоріжжі.

До того ж, у Чернігівській області затримали інформатора російських спецслужб, який збирав розвіддані про Сили оборони та критичну інфраструктуру у прикордонних районах.

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