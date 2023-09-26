"Сливала" позиции ВСУ во время боев за Бахмут: российский агент получила 15 лет тюрьмы

Отмечается, что прежде всего россиян интересовала информация об огневых позициях, фортификационных сооружениях и направлениях движения украинских подразделений в районе Бахмута.

Кроме того, изменница "сливала" захватчикам координаты электроподстанций на прифронтовой территории Донецкой области для подготовки по ним ракетных ударов.

Правоохранители задержали российского агента в результате контрдиверсионных мер в Донецкой области в декабре 2022 года. Суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и назначил ей 15 лет тюрьмы.

Как установило расследование, злоумышленницей оказалась жительница Торецка, которую российская спецслужба дистанционно завербовала после начала полномасштабной войны.

Для сбора разведданных она объезжала территорию района и скрыто фиксировала локации украинских войск и энергообъектов. Полученные данные пересылала через мессенджер "связному" на временно оккупированной части региона.

Далее он передавал сведения так называемой "заместительнице Горловского отдела МГБ ДНР", которая "отчитывалась" перед кадровыми сотрудниками ФСБ.

В ходе обысков по месту жительства агента изъяли российские паспорта, а также мобильные телефоны и компьютерную технику, которые она использовала для выполнения задач оккупантов.

Напомним, недавно суд приговорил к пожизненному заключению предателя, который наводил российские ракеты на оборонный завод в Запорожье.

К тому же, в Черниговской области задержали информатора российских спецслужб, который собирал разведданные о Силах обороны и критической инфраструктуре в приграничных районах.

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