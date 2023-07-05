"Зливала" місця дислокації ЗСУ у Бахмуті. Російську інформаторку засудили до 10 років тюрми

Правоохоронці затримали інформаторку російської спецслужби під час контрдиверсійних заходів у фронтових районах Донецької області у січні 2023 року.

Насамперед зловмисниця намагалась виявити та передати окупантам місця базування та переміщення військової техніки Сил оборони поблизу Бахмута.

Слідчі встановили, що фігурантка - мешканка Дружківки Донецької області. У липні 2022 року її залучив до співпраці представник ФСБ.

Комунікацію з ним вона підтримувала через месенджер, а передавала розвіддані у вигляді текстових повідомлень і скріншотів з Google Maps, на яких позначала українські об’єкти.

При затриманні у жінки виявили мобільний телефон із доказами листування з представником спецслужби РФ.

Суд визнав зловмисницю винною за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Нагадаємо, у Києві затримали колаборанта, який входив до складу окупаційного "головного управління МВС РФ в Запорізькій області", та брав участь у каральних рейдах проти партизанів.

Окрім того, нещодавно затримали російського агента, який готував ракетний удар по будівлях управління СБУ та оборонного заводу у Миколаєві.

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