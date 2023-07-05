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СБУ затримала колаборанта, який брав участь у рейдах проти партизанів у Мелітополі

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Середа 05 липня 2023 11:22
СБУ затримала колаборанта, який брав участь у рейдах проти партизанів у Мелітополі Фото: СБУ затримала колаборанта, який брав участь у рейдах проти партизанів у Мелітополі (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Служба безпеки України затримала у Києві колаборанта, який входив до складу окупаційного "головного управління МВС РФ в Запорізькій області", та брав участь у каральних рейдах проти проукраїнських партизанів в Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зловмисником виявився мешканець Маріуполя, який після початку повномасштабної війни переїхав до окупованого на той час Мелітополя.

Там він почав співпрацювати з окупантами, які що наприкінці квітня 2022 року призначили його "поліцейським патрульно-постової служби" місцевого підрозділу окупаційного МВС РФ".

СБУ затримала колаборанта, який брав участь у рейдах проти партизанів у Мелітополі

На цій "посаді" підозрюваний брав активну участь у каральних рейдах росіян проти учасників руху опору в регіоні.

Встановлено, що чоловік отримав вказівку виявляти місця перебування представників українського підпілля для проведення подальших облав. Зокрема, ворога цікавив рух під назвою "Жовта стрічка".

У липні 2022 року колаборант вирішив "звільнитися" з лав псевдоустанови, адже розумів невідворотність покарання за вчинені злочини. Тоді він переїхав на підконтрольну Україні територію.

За даними слідства, зловмисник як переселенець прибув до Києва, де намагався переховуватись від правосуддя у своїх знайомих.

Правоохоронці встановили місцезнаходження та затримали колаборанта під час проведення комплексних заходів. Йому повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність).

Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали ворожого агента, який готував ракетний удар по будівлях управління СБУ та оборонного заводу у Миколаєві.

До того ж, послушника Почаївської Успенської лаври, який виправдовував агресію РФ проти України, засудили до п'яти років ув'язнення.

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Служба безпеки України Запорожская область
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