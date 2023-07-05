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"Сливала" места дислокации ВСУ в Бахмуте. Российскую информаторку приговорили к 10 годам тюрьмы

Иллюстративное фото: российскую информаторку приговорили к 10 годам тюрьмы (unsplash.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Суд приговорил российскую информаторку, которая сообщала ФСБ России о местах дислокации Сил обороны в районе Бахмута, к 10 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Правоохранители задержали информаторку российской спецслужбы во время контрдиверсионных мероприятий во фронтовых районах Донецкой области в январе 2023 года.

Прежде всего злоумышленница пыталась обнаружить и передать оккупантам места базирования и перемещения военной техники Сил обороны вблизи Бахмута.

Следователи установили, что фигурантка - жительница Дружковки Донецкой области. В июле 2022 года ее привлек к сотрудничеству представитель ФСБ.

Коммуникацию с ним она поддерживала через мессенджер, а передавала разведданные в виде текстовых сообщений и скриншотов из Google Maps, на которых отмечала украинские объекты.

При задержании у женщины обнаружили мобильный телефон с докузательствами переписки с представителем спецслужбы РФ.

Суд признал злоумышленницу виновной по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Напомним, в Киеве задержали коллаборанта, который входил в состав оккупационного "главного управления МВД РФ в Запорожской области", и участвовал в карательных рейдах против партизан.

Кроме того, недавно был задержан российский агент, который готовил ракетный удар по зданиям управления СБУ и оборонного завода в Николаеве.

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