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Запустив росТБ в окупації. Повідомлено про підозру соратнику Пригожина

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Субота 17 червня 2023 10:37
Запустив росТБ в окупації. Повідомлено про підозру соратнику Пригожина Фото: Запустив росТБ в окупації. Повідомлено про підозру соратнику Пригожина (Віталій Носач, РБК-Україна))
Автор: Сергій Пишкін

Повідомлено про підозру кремлівському політтехнологу, соратнику засновника ПВК "Вагнера" Олександру Малькевичу. Він відповідальний за запуск росТБ на тимчасово окупованій Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на організаторів прокремлівської телерадіокомпанії "Таврія", яка наразі працює у тимчасово окупованій частині Херсонської області", - пише пресслужба.

Зазначається, що з 2018 року Малькевич входить до найближчого оточення Євгена Пригожина. За координації останнього обвинувачений створював медійні проєкти у різних країнах світу для поширення прокремлівського контенту. Після повномасштабного вторгнення Росії Малькевич запустив "ТРК Таврія" в окупованому Херсоні на базі захопленого приміщення Суспільного телебачення".

Запустив росТБ в окупації. Повідомлено про підозру соратнику Пригожина

Фото: Олександр Малькевич (t.me/SBUkr)

"У цьому Малькевич отримав повне сприяння від місцевого гауляйтера Сальдо та його підлеглого - "міністра інформаційної політики Херсонської області", колаборанта Брикова", - додає СБУ.

РосТБ ворог використовував в якості регіонального рупора Кремля у розповсюдженні фейкових новин про ситуацію на фронті, обстановку в Україні й для підтримки псевдореферендуму про "приєднання" Херсонської області до Росії.

"Її керівником став Ісмаїл Абдулаєв - пропагандист терористичної організації "ДНР" і колишній очільник прокремлівського телеканалу "Оплот" в тимчасово окупованому Донецьку. До "штату" увійшли ще декілька його однодумців", - відзначає СБУ.

Після звільнення Херсону персонал "медіацентру" втік разом з окупантами на лівий берег Дніпра.

Відповідно до ч. 6 ст.111-1 фігурантам справи загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Херсонській області тим часом затримали двох колаборантів, які намагалися уникнути правосуддя після співпраці з ворогом у Херсонській області.

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