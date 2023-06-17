Запустив росТБ в окупації. Повідомлено про підозру соратнику Пригожина
Повідомлено про підозру кремлівському політтехнологу, соратнику засновника ПВК "Вагнера" Олександру Малькевичу. Він відповідальний за запуск росТБ на тимчасово окупованій Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
"Служба безпеки зібрала доказову базу на організаторів прокремлівської телерадіокомпанії "Таврія", яка наразі працює у тимчасово окупованій частині Херсонської області", - пише пресслужба.
Зазначається, що з 2018 року Малькевич входить до найближчого оточення Євгена Пригожина. За координації останнього обвинувачений створював медійні проєкти у різних країнах світу для поширення прокремлівського контенту. Після повномасштабного вторгнення Росії Малькевич запустив "ТРК Таврія" в окупованому Херсоні на базі захопленого приміщення Суспільного телебачення".
Фото: Олександр Малькевич (t.me/SBUkr)
"У цьому Малькевич отримав повне сприяння від місцевого гауляйтера Сальдо та його підлеглого - "міністра інформаційної політики Херсонської області", колаборанта Брикова", - додає СБУ.
РосТБ ворог використовував в якості регіонального рупора Кремля у розповсюдженні фейкових новин про ситуацію на фронті, обстановку в Україні й для підтримки псевдореферендуму про "приєднання" Херсонської області до Росії.
"Її керівником став Ісмаїл Абдулаєв - пропагандист терористичної організації "ДНР" і колишній очільник прокремлівського телеканалу "Оплот" в тимчасово окупованому Донецьку. До "штату" увійшли ще декілька його однодумців", - відзначає СБУ.
Після звільнення Херсону персонал "медіацентру" втік разом з окупантами на лівий берег Дніпра.
Відповідно до ч. 6 ст.111-1 фігурантам справи загрожує до 12 років тюрми.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Херсонській області тим часом затримали двох колаборантів, які намагалися уникнути правосуддя після співпраці з ворогом у Херсонській області.
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