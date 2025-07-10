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Ливень накрыл Львов и окрестности: где ограничено движение транспорта (фото, видео)

Львов, Четверг 10 июля 2025 08:28
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Ливень накрыл Львов и окрестности: где ограничено движение транспорта (фото, видео) Фото: ливень накрыл Львов и окрестности (t.me/lvivpatrolpolice)
Автор: Карина Левицкая

Из-за мощного ливня, прошедшего во Львове и окружающих районах, часть улиц города подтоплена. На некоторых участках движение транспорта затруднено или полностью заблокировано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича и патрульной полиции.

С утра 10 июля местные публикуют фото и видео последствий непогоды, а спасатели ликвидируют подтопления.

По словам Зинкевича, с 06:00 утра по Зубре движение не возможно, потому что все затоплено рекой.

"Через Зубру не ехать, река вышла из берегов, затопило дорогу, ограничило проезд!!! Автостоянка вблизи ЖК Континент на ул. Трускавецкой - Автомобили затопило", - добавил он.

Фото: окрестности Львова затопило рекой (t.me/varta1)

В то же время правоохранители предупредили, что в результате интенсивных осадков произошло частичное затопление следующих участков дорог:

  • город Львов улица Трускавецкая; проспект Святого Иоанна Павла II.
  • автодорога Т-14-16 Львов - Меденичи - Пустомыты вблизи населенного пункта Сокольники.
  • в населенном пункте Зубра затоплена проезжая часть.

"Все службы на месте. Учтите эту информацию и учитывайте осложнения погодных условий", - отметили в полиции.

Наводнение в Техасе

Напомним, что на днях сильное наводнение накрыло часть США. Наводнение в центральном Техасе началось утром, 4 июля. Река Гваделупе вышла из берегов из-за сильных паводков. Заметим, что в округе Керр вода поднялась на 8-9 метров всего за 45 минут.

В частном детском лагере "Мистик" находились 700 человек. Из них десятки погибли и пропали без вести. Среди жертв стихии оказался директор лагеря Дик Истленд.

Президент США Дональд Трамп ввел режим стихийного бедствия в штате Техас после наводнения.

По состоянию на 7 июля уже было известно, что количество погибших из-за масштабного наводнения возросло по меньшей мере до 80 человек.

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