Злива накрила Київ: вулиці під водою, машини тонуть (відео)

Негода в Києві: що відомо про наслідки

Містом прокотилася потужна злива, яка за лічені години призвела до підтоплень на вулицях та тротуарах міста в деяких районах.

Зокрема, біля торгово-розважального центру Respublika Park утворився справжній гейзер. Очевидці поділилися кадрами в мережі. Залило вулиці також в Оболонському районі. Пішли під воду місцями вулиці Вацлава Гавела та Олени Теліги.

Затоплення фіксують також біля футбольного стадіону "Локомотив" у Солом'янському районі.

В соцмережах користувачі публікують відео, де машини буквально "пливуть".

Так, вулицю Стеценка в Києві серйозно підтопило - вона буквально перетворилася на річку. Через високий рівень води рятувальники евакуювали автівку, яка застрягла після проїзду затопленою ділянкою.

Через затоплення вулиць громадський транспорт курсує з відхиленням графіка.

Зокрема, йдеться про рейси тролейбусів № 4, 5, 7, 8, 9К, 12, 17, 18, 17, 19, 22к, 23, 27, 29, 30, 31, 42, 50к.

Загалом, рух транспорту ускладнений вулицями:

Олександра Махова;

Стеценка;

Борщагівською;

Святошинською;

Петра Радченка;

Дегтярівською;

Дорогожицькою;

Автозаводською.

В КМДА тим часом звертають увагу, що протягом двох останніх днів за короткий проміжок часу у столиці випала велика кількість опадів.

"Це набагато більше, ніж зазвичай у цей період, і більше за пропускну здатність системи дощової каналізації", - зазначили в КМДА.

Наразі до ліквідації наслідків злив залучено 36 бригад гідрослужб, 55 одиниць спецтехніки та обладнання: мотопомпи, гідромонітори, пересувні насосні станції тощо.

Через інтенсивність дощу на низці локацій можливі тимчасові скупчення води на поверхні проїжджої частини, що може ускладнювати рух транспорту. Однак рух на більшості вулиць лишається відкритим.

Водіїв просять бути уважними на дорогах і дотримуватися безпечної дистанції.

Скільки триватиме негода в столиці

Зазначимо, що на сьогодні синоптики прогнозували в Києві зливи та грози. До кінця доби оголошено I рівень небезпечності - жовтий.

Також синоптики прогнозують у столиці хмарність з проясненнями, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-19 градусів, вдень 21-23.

Що робити під час негоди

Під час грози уникайте перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.

Коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 0503873542 (телефон ЦОДР).