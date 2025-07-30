ua en ru
Ср, 30 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Спека відступає, дощі - на паузі: де 31 липня буде найпрохолодніше

Середа 30 липня 2025 12:24
UA EN RU
Спека відступає, дощі - на паузі: де 31 липня буде найпрохолодніше Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 31 липня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В останній день липня Україну чекає перепочинок від дощів. Також температура повітря дещо знизиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

"Дощі в Україні, там де їх вже трохи надлишок, завтра зроблять паузу", - зазначила Діденко.

Опади можливі лише локально - на Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині (переважно вночі).

Натомість південні та східні області, а також Дніпропетровщина, продовжать потерпати від пересушеного повітря.

За даними синоптика, температура повітря знизиться на кілька градусів повсюди.

Протягом дня в більшості областей України очікується +23+26 градусів, на півночі місцями +20+23 градуси, у південній частині +28+32 градуси, на сході також прогнозують зниження температури повітря, від +30 до +33 градуси.

Погода у Києві

У столиці погода 31 липня обіцяє бути комфортною.

"Липень завершиться, сподіваюсь, нарешті погодою, яка всіх влаштує - буде без опадів, північно-західний свіжий поривчастий вітер та температура повітря +22+24 градуси", - повідомила Діденко.

Окрім прогнозу, синоптик коротко торкнулася й теми сейсмічної активності в Україні. За її словами, землетруси в Україні трапляються рідко, здебільшого - на Закарпатті, Одещині, Івано-Франківщині, Чернівеччині та в Криму. Щодо цунамі - їх імовірність вкрай низька.

Діденко зауважила, що Україна лежить на Українському кристалічному щиті, тому ще й про це хвилюватися не варто.

Нагадаємо, синоптики вже дали прогноз погоди в Україні на другий та за сумісництвом найспекотніший місяць літа.

Також РБК-Україна розповідало, що за тиждень в Україні зафіксували 26 нових температурних рекордів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
Новини
РФ втратила за добу майже 900 солдатів та багато техніки, - Генштаб
РФ втратила за добу майже 900 солдатів та багато техніки, - Генштаб
Аналітика
Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині
Роман Коткореспондент РБК-Україна Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині