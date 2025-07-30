Спека відступає, дощі - на паузі: де 31 липня буде найпрохолодніше

В останній день липня Україну чекає перепочинок від дощів. Також температура повітря дещо знизиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

"Дощі в Україні, там де їх вже трохи надлишок, завтра зроблять паузу", - зазначила Діденко.

Опади можливі лише локально - на Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині (переважно вночі).

Натомість південні та східні області, а також Дніпропетровщина, продовжать потерпати від пересушеного повітря.

За даними синоптика, температура повітря знизиться на кілька градусів повсюди.

Протягом дня в більшості областей України очікується +23+26 градусів, на півночі місцями +20+23 градуси, у південній частині +28+32 градуси, на сході також прогнозують зниження температури повітря, від +30 до +33 градуси.

Погода у Києві

У столиці погода 31 липня обіцяє бути комфортною.

"Липень завершиться, сподіваюсь, нарешті погодою, яка всіх влаштує - буде без опадів, північно-західний свіжий поривчастий вітер та температура повітря +22+24 градуси", - повідомила Діденко.

Окрім прогнозу, синоптик коротко торкнулася й теми сейсмічної активності в Україні. За її словами, землетруси в Україні трапляються рідко, здебільшого - на Закарпатті, Одещині, Івано-Франківщині, Чернівеччині та в Криму. Щодо цунамі - їх імовірність вкрай низька.

Діденко зауважила, що Україна лежить на Українському кристалічному щиті, тому ще й про це хвилюватися не варто.