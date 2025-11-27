Злив розмови Віткоффа: Путін спробував вигородити посланця Трампа

Як передає РБК-Україна , про це голова Кремля заявив під час спілкування з журналістами.

Путін, коментуючи скандал зі зливами розмови Віткоффа і свого помічника Юрія Ушакова, заявив, що це може бути як фейк, так і правда.

Диктатор поскаржився, що після його візиту на Аляску і зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у США і РФ "склалося розуміння", що необхідно зробити, щоб припинити бойові дії, але потім Вашингтон "несподівано оголосив" про запровадження санкцій проти "Роснефти" і "Лукойла".

"Це у зв'язку з чим? Я вам чесно кажу, я навіть не зрозумів, що відбувається. Тому звинувачувати пана Віткоффа в тому, що він надто люб'язно обходиться зі своїми російськими колегами, нема в чому. Ми з ним говорили, зустрічалися", - додав він.

Також, на думку Путіна, було б дивно, якби Віткофф у розмовах з Ушаковим "вилаяв би Росію нецензурною лайкою і сказав щось найвищою мірою нелюбов'язне", а потім приїхав до Москви і спробував налагодити стосунки для поліпшення переговорних позицій.

"Я знайомий із паном Віткоффом протягом кількох місяців, а його дружба з президентом Трампом триває вже багато-багато років, а можливо, десятиліття. Він американський громадянин, захищає позицію свого президента і своєї країни. Так, у нас діалог непростий. Так, ми ведемо цей діалог без лайки і без плювків один в одного, як інтелігентні люди. Але кожен захищає свою позицію", - сказав Путін.

Він додав, що Віткоффа для переговорів із Росією нібито делегують не тільки люди Трампа, а й "люди з військового середовища, дипломатичного і з адміністративних органів США".