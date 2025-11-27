ua en ru
Чт, 27 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Слив разговора Уиткоффа: Путин попытался выгородить посланника Трампа

Москва, Четверг 27 ноября 2025 16:46
UA EN RU
Слив разговора Уиткоффа: Путин попытался выгородить посланника Трампа Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин считает, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф якобы защищает только интересы и позицию своей страны.

Как передает РБК-Украина, об этом глава Кремля заявил во время общения с журналистами.

Путин, комментируя скандал со сливами разговора Уиткоффа и своего помощника Юрия Ушакова, заявил, что это может быть как фейк, так и правда.

Диктатор пожаловался, что после его визита на Аляску и встречи с президентом США Дональдом Трампом у США и РФ "сложилось понимание", что необходимо сделать, чтобы прекратить боевые действия, но потом Вашингтон "неожиданно объявил" о введении санкций против "Роснефти" и "Лукойла".

"Это в связи с чем? Я вам честно говорю, я даже не понял, что происходит. Поэтому обвинять господина Уиткоффа в том, что он в больно любезно обходится со своими российскими коллегами, не в чем. Мы с ним говорили, встречались", - добавил он.

Также, по мнению Путина, было бы удивительно, если бы Уиткофф в разговорах с Ушаковым "обругал бы Россию нецензурной бранью и сказал что-то в высшей степени нелюбезное", а потом приехал в Москву и попытался наладить отношения для улучшения переговорных позиций.

"Я знаком с господином Уиткоффом на протяжении нескольких месяцев, а его дружба с президентом Трампом продолжается уже многие-многие годы, а может быть, десятилетия. Он американский гражданин, защищает позицию своего президента и своей страны. Да, у нас диалог непростой. Да, мы ведем этот диалог без ругани и без плевков в друг друга, как интеллигентные люди. Но каждый защищает свою позицию", - сказал Путин.

Он добавил, что Уиткоффа для переговоров с Россией якобы делегируют не только люди Трампа, но и "люди из военной среды, дипломатической и из административных органов США".

Скандал вокруг Уиткоффа

Напомним, на этой неделе Bloomberg обнародовало текстовую версию разговора спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и помощника главы Кремля Юрия Ушакова.

В ходе переговоров Уиткофф попросил о переговорах между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Также спецпредставитель президента США советовал, как Путину угодить Трампу и за что можно похвалить американского лидера.

Детальнее о скандале - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Стив Уиткофф
Новости
Зеленский обратился к Трампу в День благодарения: ожидаем развития дипломатии
Зеленский обратился к Трампу в День благодарения: ожидаем развития дипломатии
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает