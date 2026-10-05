Злив за рік до релізу: Google випробовує Pixel 12 на Android 18

Google Pixel 12 ще не вийшов, а перші подробиці про флагманську серію вже злили у мережу. Дані про майбутні смартфони знайшли у міжнародній базі IMEI - їхній офіційний реліз очікується лише в серпні 2027 року.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на OVRPlus.
Дані з реєстру GSMA підтверджують, що Google збереже звичне різноманіття форм-факторів і випустить чотири модифікації смартфонів:
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Витік також розкрив параметри екранів майбутніх пристроїв. Для стандартних моделей зафіксовано такі показники:
Для порівняння, попередник Pixel 11 Pro Fold мав панель на 2076×2152 пікселів.
Аналітики припускають, що значне збільшення щільності пікселів покращить чіткість тексту та підвищить зручність роботи в багатовіконному режимі.
Суттєва зміна роздільної здатності також може свідчити про коригування співвідношення сторін і оновлення шарнірного механізму корпусу.
Паралельно з апаратною частиною IT-гігант уже розпочав програмні тестування. Смартфони сімейства Pixel 12 проходитимуть випробування на базі нової операційної системи Android 18.
Рання адаптація софту дозволить розробникам досягти максимальної оптимізації та взаємодії між апаратною "начинкою" й глибоко інтегрованими ШІ-функціями ще до моменту офіційного анонсу.