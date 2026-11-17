Один із хакерів, причетних до масштабного витоку матеріалів GTA 6, визнав свою провину в суді Лондона. Вирок Аріону Куртаджу, який входив до угруповання Lapsus$ і оприлюднив ранні кадри гри, оголосять 23 листопада - через кілька днів після довгоочікуваного релізу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Королівську прокурорську службу Лондона .

Деталі справи

21-річний хакер Аріон Куртадж із Оксфорда визнав свою провину у понеділок, 16 листопада.

Окрім скандального зламу Rockstar Games, у результаті якого у мережу потрапили 90 кліпів із геймплеєм майбутньої гри, він також зізнався в атаках на компанії BT/EE, Revolut та Uber.

Додатково Куртадж визнав провину в нападах на працівників під час перебування під вартою. Вирок у його справі оголосять 23 листопада.

Як відбувався злам Rockstar Games?

У вересні 2022 року хакер атакував сервери Rockstar, хоча на той момент перебував під заставою за попередні злочини та жив у готелі Travelodge під наглядом поліції. Для злому він використав мінімум обладнання: пристрій Amazon Fire TV Stick, смартфон, клавіатуру та мишу.

Отримавши доступ до внутрішнього робочого простору компанії у Slack, він залишив повідомлення: "Я не співробітник Rockstar, я зловмисник". Також хакер погрожував оприлюднити вихідний код GTA 6, якщо представники студії не зв’яжуться з ним у Telegram протягом 24 годин.

Rockstar відмовилася виконувати вимоги зловмисника. Після цього на фанатському форумі з’явилися 90 відеороликів із ранньої версії GTA 6 загальною тривалістю близько 60 хвилин.

Витік уперше показав одну з головних героїнь гри - Люсію, яка стала першою жінкою серед центральних персонажів серії. Це сталося більш ніж за рік до виходу першого офіційного трейлера у грудні 2023 року.

Представники Rockstar повідомили суду, що атака завдала компанії збитків на 5 млн доларів і змусила співробітників витратити тисячі робочих годин на усунення її наслідків.

Читайте більше: Заради GTA 6 готові пропустити роботу й весілля: геймери масово беруть відгули

Масштаб діяльності хакерів Lapsus$

Прокурори назвали Куртаджа одним із лідерів хакерського угруповання Lapsus$, яке діяло у 2021-2022 роках і атакувало системи Nvidia, Samsung та Microsoft.

Загальні збитки від інших кібератак угруповання оцінюють приблизно у 10 млн фунтів стерлінгів. Зокрема, злам фінансового сервісу Revolut призвів до витоку персональних даних тисяч користувачів.

Ще одного учасника Lapsus$, якому на момент скоєння злочинів було 17 років, засудили у грудні 2023 року. Суд призначив йому реабілітаційний нагляд для неповнолітніх.

Нагадаємо - реліз GTA 6 відбудеться вже 19 листопада.