Один из хакеров, причастных к масштабной утечке материалов GTA 6, признал свою вину в суде Лондона. Приговор Ариону Куртаджу, входившему в группировку Lapsus$ и обнародовавшему ранние кадры игры, объявят 23 ноября - через несколько дней после долгожданного релиза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Королевскую прокурорскую службу Лондона .

Детали дела

21-летний хакер Арион Куртадж из Оксфорда признал свою вину в понедельник, 16 ноября.

Кроме скандального взлома Rockstar Games, в результате которого в сеть попали 90 клипов с геймплеем предстоящей игры, он также признался в атаках на компании BT/EE, Revolut и Uber.

Куртадж признал вину в нападениях на работников во время нахождения под стражей. Приговор по его делу будет оглашен 23 ноября.

Как происходил излом Rockstar Games?

В сентябре 2022 года хакер атаковал серверы Rockstar, хотя на тот момент находился под залогом за предыдущие преступления и жил в отеле Travelodge под наблюдением полиции.

Для взлома он использовал минимум оборудования: устройство Amazon Fire TV Stick, смартфон, клавиатуру и мышь.

Получив доступ к внутреннему рабочему пространству компании в Slack, он оставил сообщение: "Я не сотрудник Rockstar, я злоумышленник". Также хакер угрожал обнародовать исходный код GTA 6, если представители студии не свяжутся с ним в Telegram в течение 24 часов.

Rockstar отказалась выполнять требования злоумышленника. После этого на фанатском форуме появились 90 видеороликов из ранней версии GTA 6 общей продолжительностью около 60 минут.

Утечка впервые показала одну из главных героинь игры - Люсию, ставшую первой женщиной среди центральных персонажей серии. Это произошло за год до выхода первого официального трейлера в декабре 2023 года.

Представители Rockstar сообщили суду, что атака нанесла компании ущерб в 5 млн долларов и заставила сотрудников потратить тысячи рабочих часов на устранение ее последствий.

Читайте больше: Ради GTA 6 готовы пропустить работу и свадьбу: геймеры массово берут отгулы

Масштаб деятельности хакеров Lapsus$

Прокуроры назвали Куртаджа одним из лидеров хакерской группировки Lapsus$, действовавшей в 2021-2022 годах и атаковавшей системы Nvidia, Samsung и Microsoft.

Общий ущерб от других кибератак группировки оценивают примерно в 10 млн. фунтов стерлингов. В частности, взлом финансового сервиса Revolut привел к утечке персональных данных тысяч пользователей.

Еще один участник Lapsus$, которому на момент совершения преступлений было 17 лет, был осужден в декабре 2023 года. Суд назначил ему реабилитационное наблюдение для несовершеннолетних.

Напомним - релиз GTA 6 состоится уже 19 ноября.