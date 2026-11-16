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200 годин на GTA 6 і скандал із передзамовленнями: геймери скаржаться на відсутність кодів

13:09 16.11.2026 Пн
2 хв
aimg Ольга Завада
200 годин на GTA 6 і скандал із передзамовленнями: геймери скаржаться на відсутність кодів Покупці GTA 6 отримують порожні коробки без кодів активації за кілька днів до релізу (зображення: РБК-Україна)
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Повне проходження Grand Theft Auto 6 може зайняти близько 200 годин - майже 8 діб безперервної гри. Водночас напередодні релізу частина покупців зіткнулася з несподіваною проблемою: у коробках із передзамовленням не знайшли кодів активації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Insider Gaming.

Скільки часу займе проходження GTA 6?

За даними джерел, основна сюжетна кампанія GTA 6 розрахована приблизно на 50 годин і включає майже 100 місій, розділених на 5 глав.

Керівник розробки та співголова студії Rockstar Games Роб Нельсон в інтерв'ю The New York Times розповів, що його власне проходження в лютому тривало 80 годин, оскільки охоплювало не лише сюжет, а й додаткові активності та дослідження світу.

Для отримання платинового або міфічного трофея знадобиться близько 200 годин, що більш ніж удвічі перевищує показник GTA 5 і наближається до показників Red Dead Redemption 2 (у середньому 196 годин).

Точний час залежатиме від випадкових елементів, необхідних для досягнень - наприклад, сканування 170 видів диких тварин на карті.

Читайте більше: GTA 6 вимагатиме до 212 ГБ пам'яті: Rockstar розкрила деталі завантаження

Скандал із порожніми коробками передзамовлень

Паралельно за кілька днів до релізу власники консолей PS5 та Xbox зіткнулися з проблемою у фізичних виданнях гри.

Раніше Rockstar відмовилася від випуску стандартних дисків Blu-ray на користь формату "код у коробці", проте частина покупців отримала запечатані кейси взагалі без коду активації.

200 годин на GTA 6 і скандал із передзамовленнями: геймери скаржаться на відсутність кодів
Проблема у фізичних копіях GTA 6 не обмежується PlayStation, користувачі Xbox також повідомляють про ту саму проблему (скриншот: Reddit)

Про що розповідають геймери?

У запечатаних коробках із магазинів на місці коду виявляється порожня сіра смужка, а ритейлери на кшталт Best Buy відмовляють у поверненні коштів.

Аналогічні випадки зафіксовані навіть при замовленні напряму у Rockstar - у коробці є бонусний двосторонній постер, але відсутній ваучер PlayStation Store, при цьому служба підтримки студії закриває звернення без вирішення проблеми.

200 годин на GTA 6 і скандал із передзамовленнями: геймери скаржаться на відсутність кодів
Гравці платять за GTA 6, але отримують порожні коробки (скриншот: GTA 6 Report)

Експерти припускають, що причина полягає у виробничому браку на етапі пакування - ще до відправки у магазини.

Крім того, з'ясувалося, що коди у деяких європейських коробках не мають додаткового захисного шару, через що їхній текст можна просвітити потужним ліхтариком, не пошкоджуючи заводську плівку.

Нагадаємо - реліз GTA 6 запланований на четвер, 19 листопада.

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