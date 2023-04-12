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"Слитые" документы США: в Пентагоне заявили о подделке касаемо спецназа Британии в Украине

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Среда 12 апреля 2023 12:15
"Слитые" документы США: в Пентагоне заявили о подделке касаемо спецназа Британии в Украине Фото: в Пентагоне заявили о подделке касаемо спецназа Британии в Украине (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство обороны США призвало к осторожности по поводу продвижения или дополнения любого из "слитых" документов. Предупредили о признаках подделки после информации об отправке 50 спецназовцев Британии в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам представителя Пентагона Криса Мигера, слайды со "слитыми" документами вероятно были подделаны. Также он предостерег от того, что не стоит воспринимать все утверждения "за чистую монету".

"Широко распространенная утечка якобы секретной информации США продемонстрировала серьезный уровень неточности. Читатели должны с осторожностью относиться к обвинениям, которые имеют потенциал для распространения дезинформации, и не принимать их за чистую монету", - заявил представитель.

Отмечается, что в документе говорится об отправке 50 британских спецназовцев в Украину. В то же время там не указано где именно находятся эти силы и чем они занимаются.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на прошлой неделе произошла утечка американских военных документов США, значительная часть которых касается войны на территории Украины. Агентство раскрывало все подробности инцидента.

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, США серьезно относятся к "сливу" и будут расследовать это до тех пор, пока не будет найден источник.

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