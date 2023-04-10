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"Злиті документи Пентагону" про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ можуть бути підробкою, - Reuters

Фото: "Злиті документи Пентагону" про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ можуть бути підробкою (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

"Злита" у мережу засекречена інформація про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ перед контрнаступом може бути підробкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство пише, що наразі американська влада розслідує "витік" даних, однак їхня достовірність досі не підтверджена.

"Документи могли бути скомпрометовані, щоб ввести в оману слідчих стосовно їх походження або поширити неправдиву інформацію, яка може завдати шкоди інтересам безпеки Сполучених Штатів", - зазначають журналісти.

Окрім цього, як вказує Reuters, Пентагон припускає, що дані могли бути опубліковані американцем, а не кимось із союзників. На це вказує "глибина тем, порушених у документах".

Нагадаємо, NYT повідомило про витік у мережу засекречених військових документів, в яких описуються плани США та НАТО про підсилення ЗСУ перед запланованим контрнаступом.

Своєю чергою представник ГУР Андрій Юсов заявив, що у "витоку секретних документів" щодо українського контрнаступу можна побачити сфабриковані цифри та дані з відкритих джерел.

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