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"Слитые документы Пентагона" о планах США и НАТО по усилению ВСУ могут быть подделкой, - Reuters

Фото: "Слитые документы Пентагона" о планах США и НАТО по усилению ВСУ могут быть подделкой (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

"Слитая" в сеть засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением может быть подделкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство пишет, что в настоящее время американские власти расследуют "утечку" данных, однако их достоверность до сих пор не подтверждена.

"Документы могли быть скомпрометированы, чтобы ввести в заблуждение следователей по поводу их происхождения или распространить ложную информацию, которая может нанести вред интересам безопасности Соединенных Штатов", - отмечают журналисты.

Кроме того, как указывает Reuters, Пентагон предполагает, что данные могли быть опубликованы американцем, а не кем-либо из союзников. На это указывает "глубина тем, затронутых в документах".

Напомним, NYT сообщило об утечке в сеть засекреченных военных документов, в которых описываются планы США и НАТО об усилении ВСУ перед запланированным контрнаступлением.

В свою очередь представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что в "утечке секретных документов" относительно украинского контрнаступления можно увидеть сфабрикованные цифры и данные из открытых источников.

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