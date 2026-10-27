Зламав гіпотезу 1991 року: ШІ від OpenAI здійснив науковий прорив

Розв'язання гіпотези Согга та супутніх математичних проблем

Головним математичним досягненням стало розв'язання гіпотези локального згладжування - проблеми у галузі гармонічного аналізу, яку висунув математик Крістофер Согг у 1991 році.

Вона описує поведінку хвиль під час їхньої концентрації та стверджує, що екстремальне фокусування не може відбуватися тривалий час.

За даними розробників, моделі OpenAI змогли довести цю гіпотезу для всіх просторових вимірів.

Водночас це відкриття автоматично розв'язує два інших відомих математичних питання:

Гіпотезу Какеї про мінімальний об'єм фігур.

Гіпотезу обмеження Стейна.

Раніше науковці лише наближалися до цього результату: у 2019 році гіпотезу згладжування довели для двох вимірів, а у 2025 році було підтверджено тривимірну гіпотезу Какеї.

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Перевірка у Lean та оприлюднення результатів

Остаточний доказ штучний інтелект генерував 18 жовтня 2026 року, а вже наступного дня його успішно формалізували в інтерактивному середовищі Lean.

Цей спеціалізований інструмент дозволяє перевіряти логічну коректність математичних аргументів за допомогою комп'ютера.

Для забезпечення прозорості компанія обрала відкриту стратегію: текстові та формалізовані докази вже викладено у відкритий доступ на GitHub.

Дослідженнями у сфері квантової фізики опікуватиметься окрема зовнішня група науковців, яка найближчим часом підготує власний незалежний аналітичний звіт.