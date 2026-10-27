Втричі дешевша і розумніша: OpenAI випустила нову модель GPT-6.1 Terra

OpenAI представила GPT-6.1 Terra - нову ШІ-модель, яка аналізує візуальну інформацію, керує комп’ютером і створює природні тексти. Компанія обіцяє високий рівень інтелекту за меншу ціну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OpenAI .

Покращена робота з комп'ютером та обробка графіки

Модель GPT-6.1 Terra розроблена для виконання повсякденних завдань: від підготовки бізнес-пропозицій і зчитування вхідних рахунків до тлумачення технічних креслень, заповнення форм і редагування відео.

У спеціалізованому тесті Agents' Last Exam вона демонструє показники на 15 відсоткових пунктів вищі за GPT-5.6 Terra, а вартість виконання завдань виявилася приблизно втричі нижчою.

Система також показала високу ефективність у роботі з інтерфейсами:

Виконує комплексні завдання у 3 рази швидше ніж GPT-6 Astra та GPT-6.1 Sol.

У тесті на візуальне міркування MMMU-Pro наближається до рівня флагманських моделей.

У бенчмарку OSWorld 2.1 перевершує попередні версії, витрачаючи менше.

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Зменшення фактичних помилок та прорив у програмуванні

Фахівці OpenAI спрямували значні ресурси на боротьбу з ШІ-галюцинаціями.

У внутрішніх тестах із провокаційними запитами частота помилок GPT-6.1 Terra за низьких зусиль міркування впала з 53,6 відсотка у GPT-5.6 Terra до 16,7 відсотка. За максимальних налаштувань показник помилок становить лише 4,3 відсотка.

У тесті з програмування через командний рядок Terminal-Bench 4.0 модель успішно розв'язує 50,3 відсотка завдань, що більш ніж удвічі перевищує результат GPT-5.6 Terra (21,5 відсотка).

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Безпека, ціни та доступність

Розробники зберегли та вдосконалили механізми захисту від зловмисних інструкцій і кіберзагроз. GPT-6.1 Terra чесно повідомляє користувача про обмеження у виконанні завдань і краще дотримується заданих рамок.

Стандартні ціни на використання моделі через API знижені на 50 відсотків порівняно з GPT-5.6 Terra і становлять:

1 долар за 1 мільйон вхідних токенів.

0.05 долара за 1 мільйон кешованих вхідних токенів.

5 доларів за 1 мільйон вихідних токенів.

Від сьогодні, 27 жовтня, GPT-6.1 Terra вже доступна для користувачів тарифів Plus, Pro, Enterprise та Edu в ChatGPT і Codex, а також для розробників через API.