Сломал гипотезу 1991 года: ИИ от OpenAI совершил научный прорыв

Решение гипотезы Согга и сопутствующих математических проблем

Главным математическим достижением стало решение гипотезы локального сглаживания - проблемы в области гармонического анализа, которую выдвинул математик Кристофер Согг в 1991 году.

Она описывает поведение волн во время их концентрации и утверждает, что экстремальная фокусировка не может происходить длительное время.

По данным разработчиков, модели OpenAI смогли доказать эту гипотезу для всех пространственных измерений.

В то же время это открытие автоматически решает два других известных математических вопроса:

Гипотезу Кокеи о минимальном объеме фигур.

Гипотезу ограничения Стейна.

Ранее ученые только приближались к этому результату: в 2019 году гипотезу сглаживания доказали для двух измерений, а в 2025 году была подтверждена трехмерная гипотеза Кокеи.

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Проверка в Lean и обнародование результатов

Окончательное доказательство искусственный интеллект генерировал 18 октября 2026, а уже на следующий день его успешно формализовали в интерактивной среде Lean.

Этот специализированный инструмент позволяет проверять логическую корректность математических аргументов с помощью компьютера.

Для обеспечения прозрачности компания выбрала открытую стратегию: текстовые и формализованные доказательства уже изложены в открытом доступе на GitHub.

Исследованиями в области квантовой физики будет заниматься отдельная внешняя группа ученых, которая в ближайшее время подготовит собственный независимый аналитический отчет.