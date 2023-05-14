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У США зламали дані 237 тисяч державних службовців

Фото: у США стався витік даних 237 000 держслужбовців (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Особиста інформація 237 тисяч нинішніх і колишніх службовців федерального уряду була розкрита внаслідок витоку даних у Департаменті транспорту США (USDOT).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Зазначається, що злам торкнувся системи обробки транзитних пільг TRANServe, які відшкодовують державним службовцям деякі витрати на проїзд. Не зрозуміло, чи була будь-яка особиста інформація використана у злочинних цілях.

Видання повідомляє, що порушення не вплинуло на системи безпеки транспортування. Хто може нести відповідальність за злом, не повідомляється. Департамент розслідує інцидент та тимачосо заморозив доступ до системи пільг на проїзд.

Раніше ми повідомляли, невідомий хакер викрив сотні криптогаманців, які контролювали ФСБ та розвідка Російської Федерації і передав кошти на ЗСУ.

Нагадаємо, хакери зламали трансляцію експертної конференції Росії та Ірану і пригрозили її учасникам, що за ними "прийде СБУ".

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