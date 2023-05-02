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Хакер зламав криптогаманці ФСБ РФ та передав кошти на ЗСУ

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Вівторок 02 травня 2023 02:02
Хакер зламав криптогаманці ФСБ РФ та передав кошти на ЗСУ Фото: невідомий хакер взламав криптогаманці ФСБ РФ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Невідомий хакер викрив сотні криптогаманців, які контролювали ФСБ та розвідка Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CoinDesk.

Невідомий використав функцію за допомогою якої документуються транзакції в блокчейні біткойна, щоб знайти гаманці російських спецслужб.

Дві адреси взломаних хакером криптогаманців були пов'язані з атакою на американську IT-компанію Solarwinds у 2020 році, через яку постраждали понад 200 організацій. У США її вважають однією з найсерйозніших, що призвела до витоку даних із низки американських відомств.

Третій криптогаманець використовували для оплати серверів, задіяних у кампанії дезінформації під час президентських виборів у США в 2016 році.

Хакер знищив біткойни зі знайдених гаманців на 300 тисяч доларів. Але після російського вторгнення в Україну він став пересилати криптовалюту в гаманці, які відкрив уряд України для збору коштів на боротьбу з російською агресією, зазначили в Chainalysis.

"Ця людина могла проникнути в структуру хакерів, які працюють на росію, або могла бути співробітником російських спецслужб, яка перейшла на іншу сторону", - йдеться у звіті Chainalysis.

Нагадаємо, хакери зламали трансляцію експертної конференції Росії та Ірану і пригрозили її учасникам, що за ними "прийде СБУ".

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