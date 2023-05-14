В США взломали данные 237 тысяч государственных служащих

Личная информация 237 тысяч нынешних и бывших служащих федерального правительства была раскрыта в результате утечки данных в Департаменте транспорта США (USDOT).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что злом затронул систему обработки транзитных льгот TRANServe, которые возмещают государственным служащим некоторые расходы на проезд. Непонятно, была ли какая-либо личная информация использована в преступных целях.
Издание сообщает, что нарушение не повлияло на системы безопасности транспортировки. Кто может нести ответственность за злом, не сообщается. Департамент расследует инцидент и заморозил доступ к системе льгот на проезд.
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