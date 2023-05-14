В США взломали данные 237 тысяч государственных служащих

Личная информация 237 тысяч нынешних и бывших служащих федерального правительства была раскрыта в результате утечки данных в Департаменте транспорта США (USDOT).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что злом затронул систему обработки транзитных льгот TRANServe, которые возмещают государственным служащим некоторые расходы на проезд. Непонятно, была ли какая-либо личная информация использована в преступных целях.

Издание сообщает, что нарушение не повлияло на системы безопасности транспортировки. Кто может нести ответственность за злом, не сообщается. Департамент расследует инцидент и заморозил доступ к системе льгот на проезд.