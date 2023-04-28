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"СБУ прийде за кожним": хакери зламали пряму трансляцію з конференції Росії та Ірану

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П'ятниця 28 квітня 2023 00:14
"СБУ прийде за кожним": хакери зламали пряму трансляцію з конференції Росії та Ірану Фото: хакери зламали трансляцію і пригрозили Росіянам СБУ (facebook/ssumariupol)
Автор: Максим Шушко

Хакери зламали трансляцію експертної конференції Росії та Ірану і пригрозили її учасникам, що за ними "прийде СБУ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meduza.

Під час конференції у якій брали участь депутат Держдуми Костянтин Засулін, посол Ірану в Росії Казем Джалали, співробітники апарату уряду Росії та експерти у трансляцію зумів підключитись хакер.

"Ви не хвилюйтеся, СБУ прийде за кожним військовим злочинцем та їхнім посібником, тож готуйтеся, пишіть заповіти, відписуйте на дітей та дружин те, що у вас є", - сказав він.

Він додав, що Іран "відповість" за постачання дронів Росії і що кожен учасник конференції більше ніколи не заїде в жодну цивілізовану країну.

Раніше ми писали, Сполучені Штати направили в Україну хакерів для допомоги у боротьбі з російськими кібернападами.

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