"СБУ прийде за кожним": хакери зламали пряму трансляцію з конференції Росії та Ірану

Хакери зламали трансляцію експертної конференції Росії та Ірану і пригрозили її учасникам, що за ними "прийде СБУ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meduza .

Під час конференції у якій брали участь депутат Держдуми Костянтин Засулін, посол Ірану в Росії Казем Джалали, співробітники апарату уряду Росії та експерти у трансляцію зумів підключитись хакер.

"Ви не хвилюйтеся, СБУ прийде за кожним військовим злочинцем та їхнім посібником, тож готуйтеся, пишіть заповіти, відписуйте на дітей та дружин те, що у вас є", - сказав він.

Він додав, що Іран "відповість" за постачання дронів Росії і що кожен учасник конференції більше ніколи не заїде в жодну цивілізовану країну.